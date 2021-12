To by najlepszy wynik rzutów z dystansu w wykonaniu Hawks w tym sezonie, poprzednio 18, a także poprawiony o dwa klubowy rekord, który został ustanowiony w poprzednich rozgrywkach. Aż ośmiu zawodników gości trafiło w poniedziałkowym meczu za trzy punkty.

Siedmioma celnymi "trójkami" popisał się Timothe Luwawu-Cabarrot, który w sumie zdobył 23 "oczka". Najlepszym strzelcem w ekipie Hawks był Trae Young (29 punktów i 11 asyst), a 20 "oczek" dołożył rezerwowy Danilo Gallinari. Obaj trafili po cztery "trójki". Ponadto Clint Capela miał 16 zbiórek i cztery bloki.



głosów: 10215 Ciekawie było w Charlotte. Miejscowe Hornets przegrały po dogrywce z Philadelphia 76ers 124:127.



Aż 43 punkty dla przyjezdnych zdobył Joel Embid, dodając do tego 15 zbiórek. Z kolei Kelly Oubre junior zanotował 35 punktów dla "Szerszeni", trafiając 13 z 24 rzutów z gry. Gospodarze wystąpili w tym meczu bez pięciu koszykarzy (LaMelo Ball, Terry Rozier, Mason Plumlee, Jalen McDaniels i Ish Smith) ze względu na protokoły covidowe.

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Miami Heat - Memphis Grizzlies 90:105

Golden State Warriors - Orlando Magic 126:95

Portland Trail Blazers- Los Angeles Clippers 90:102

Phoenix Suns - San Antonio Spurs 108:104

Chicago Bulls - Denver Nuggets 109:97

Milwaukee Bucks - Cleveland Cavaliers 112:104

Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks 110:121

Charlotte Hornets - Philadelphie 76ers 124:127 (po dogrywce)

Detroit Pistons - Oklahoma City Thunder 103:114

Indiana Pacers - Washington Wizards 116:110