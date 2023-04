Play-offy oficjalnie rozpoczęte. Legendarny zespół długo miażdżył rywali

Niedługo po "Sixers" i "Siatkach" do walki na parkiecie ruszyli Boston Celtics i Atlanta Hawks - zwłaszcza "Celtowie" przyciągali tu sporo uwagi jako ubiegłoroczni finaliści rozgrywek, którzy musieli jednak uznać w poprzedniej kampanii wyższość Golden State Warrios...

Play-offy NBA. Boston Celtics - Atlanta Hawks: Przebieg spotkania

Na tamtym etapie wydawało się, że mecz zmierza w jednym kierunku - zmiażdżenia rywali przez Celtics. Trzecia część spotkania przyniosła jednak odrodzenie "Jastrzębi", które zdołały przejąć inicjatywę i zniwelować różnicę do 19 "oczek" (94-75).

17. krotni mistrzowie NBA nie dali się jednak do końca wybić z rytmu - ostatecznie zatriumfowali w stosunku 112-99 , a najlepiej punktującymi graczami byli Brown (29 pkt i 12 zb), Tatum (25 pkt i 11 zb) oraz Murray i White (po 24 "oczka").

Play-offy NBA. Już niebawem znów obejrzymy Celtics i Hawks w akcji!

Kolejny mecz między Celtics a Hawks odbędzie się 19 kwietnia, dokładnie o godz. 01.00 według czasu środkowoeuropejskiego. Podobnie jak za pierwszym razem areną zmagań będzie TD Garden. Do stanu Georgia współzawodnictwo przeniesie się zaś 22 kwietnia.

Faworytami do zdobycia pierścieni mistrzowskich są gracze Milwaukee Bucks - Celtics jednakże również są wymieniani w gronie mocnych kandydatów do końcowego triumfu. Najpierw jednak - by w ogóle myśleć o najcenniejszym z tytułów - trzeba wyeliminować Hawks. "Jastrzębie" tymczasem łatwo nie odpuszczą sprawy...