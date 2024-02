Dla Sochana to drugie tak wielkie wyróżnienie, odkąd w 2022 roku dołączył do San Antonio Spurs. Tym razem uzyskane w niezwykłych okolicznościach, bo z powodu niedyspozycji Shaedona Sharpe'a. Dzięki temu szczęście uśmiechnęło się do Polaka i to on wystąpi w drużynie pod dowództwem Jalena Rose'a.