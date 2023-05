Pierwszy taki występ w historii NBA. Fani nie dowierzali

Stepehen Curry pobił rekord wszech czasów NBA

Sama seria była niezwykle wyrównana. Kings prowadzili 2:0, by po trzech kolejnych meczach przegrywać już 2:3. W trudnym meczu w San Francisco pokazali się jednak ze znakomitej strony i doprowadzili do decydującego spotkania we własnej hali. Od początku meczu czuć było, że może to być wieczór Stephena Curry`ego, chociaż miejscowa publika starała się jak mogła, by tylko wybić go z rytmu.