Pierwszy krok w drodze po rekord. Celtowie nie dali szans rywalom

Jest kilka fundamentów amerykańskości - święto dziękczynienia, święto niepodległości , a ze sportowych wydarzeń - Super Bowl i finały NBA - nie ma ważniejszych wydarzeń dla amerykańskiego kibica. Pierwszy mecz tegorocznych finałów najlepszej ligi świata zdecydowanie spełnił oczekiwania - Boston Celtics, którzy chcą zdobyć tytuł nr 18 (na razie mają 17 - tyle samo co ich odwieczni rywale z LA Lakers) pokonali Dallas Mavericks 107:89 .

To Celtowie, którzy mieli najlepszy bilans fazy zasadniczej byli faworytami, ale Mavs mają słoweńskiego gwiazdora Lukę Doncicia . Bałkański koszykarz, mimo że był najskuteczniejszy na parkiecie, rzucił aż 30 punktów, był osamotniony i znalazł się dziś w cieniu bałtyckiego rywala. Łotysz Kristaps Porzingis wrócił po kontuzji, Celtowie czekali na niego przez cały maj i warto było - center z Bostonu rzucił 20 punktów i był motorem napędowym gospodarzy.

Od początku obaj rywale grały ofensywnie tak jakby zapomnieli o słynnym haśle propagowanym przez Chucka Daly, trenera Detoit Pistons, że "atak sprzedaje bilety, ale to obrona wygrywa tytuły". Nikt nie miał tremy, dominowała gra "up tempo", początkowo wśród Mavs skuteczny był Kyrie Irving, w latach 2017-19 rozgrywający Celtics, chociaż w Teksasie pełni nieco inną rolę - przez większą część meczu piłkę w rękach ma Luka Doncić, dla którego to były pierwsze w karierze finały NBA.