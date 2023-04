Pierwsza drużyna z awansem. Po faulu na gwieździe wyleciał z boiska

Kameruńczyk nie mógł zagrać z powodu problemów z kolanem. Nie przeszkodziło to jednak zawodnikom z Filadelfii w odniesieniu czwartego zwycięstwa nad Nets. Gości do wygranej poprowadził Tobias Harris , który zdobył 25 punktów i zebrał 12 piłek. James Harden dołożył 17 "oczek", 11 asyst i osiem zbiórek, a rezerwowy De'Anthony Melton kolejnych 15 punktów.

- On jest MVP. I kiedy usłyszeliśmy, że nie będzie mógł zagrać, to była szansa dla każdego, aby zrozumiał, że możemy to zrobić bez tego wielkiego gościa - przyznał Harris.