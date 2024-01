Piękna noc Polaka, ale odmiana Sochana. Otarł się o rekord, Spurs wygrali

Jeśli jacyś polscy fani NBA postanowili zarwać noc z piątku na sobotę dla występu Jeremy'ego Sochana i jego San Antonio Spurs, to... z pewnością była to dla nich doskonała decyzja, bo "Ostrogi" wygrały z Portland Trail Blazers, a sam Polak zaliczył jeden z absolutnie najlepszych meczów w dotychczasowej karierze. Ponad 30 punktów i double-double mówi samo za siebie - i jest to niesamowita odmiana względem poprzedniej potyczki SAS w najlepszej koszykarskiej lidze świata.