Oto nowy Sochan? Ma polskie korzenie, zadebiutował w Golden State Warriors

Polska kolonia w NBA może się wkrótce powiększyć. Podobną drogą, co Jeremy Sochan, zaczął bowiem podążać Brandin Podziemski. Amerykanin o polskich korzeniach został wybrany podczas tegorocznego draftu przez Golden State Warriors z numerem 19, a minionej nocy zaliczył debiut w barwach nowego zespołu. Na razie co prawda tylko w Summer League, ale jeśli teraz zapracuje na uznanie w oczach sztabu szkoleniowego, droga do występów w NBA będzie stała otworem.