Ostra przepychanka w czasie meczu! Spiker musiał uspokajać tłum [WIDEO]

Wówczas to Caleb Houstan z ekipy "Magików" spróbował odegrania do tyłu, do Moritza "Moe" Wagnera, który jednak nie opanował piłki i ruszył za nią w pogoń na własną połowę. W momencie gdy zauważył, że próbę wyprzedzenia go podjął wspomniany już Hayes, postanowił go popchnąć - reprezentant Francji wpadł w ławkę rezerwowych... i się zaczęło.