W nocy z piątku na sobotę Heat ograli " Celtów " 111-105 - a widowiskowa była zwłaszcza druga część starcia, kiedy to najpierw w trzeciej kwarcie dominowali gospodarze, a następnie inicjatywę całkowicie przejęli goście. Nie obyło się oczywiście bez błysków największych gwiazd.

NBA. Heat ogrywają Celtics, Butler i Williams dodali "ognia" do rywalizacji

Ten bowiem zapisał na swoim koncie 27 pkt, osiem zbiórek i sześć asyst i - jak sam przyznał na pomeczowej konferencji - mocno napędziły go starcia między nim a Grantem Williamsem. Powiedzieć, że między oboma graczami "leciały iskry", to jak nic nie powiedzieć:

"Takie rzeczy sprawiają, że wyciskam z siebie dużo więcej, chcę wygrywać więcej. To przynosi uśmiech na moje usta... Szanuję go, nie wiem jednak, czy jestem odpowiednią osobą do pogawędek" - powiedział doświadczony, 33-letni niski skrzydłowy.