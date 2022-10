Obama chce kupić drużynę NBA. Czy doprowadzi do wielkiego hitu transferowego?

Phoenix Suns to od pewnego czasu naprawdę więcej, niż solidna ekipa - dość powiedzieć, że "Słońca" w 2021 roku dotarły do finałów NBA, w których uległy Milwaukee Bucks, a w zeszłym sezonie bez problemu awansowały do fazy play-off, z której odpadły w półfinale Konferencji Zachodniej po zaciętej rywalizacji z Dallas Mavericks.

Jednocześnie jednak Suns przechodzą teraz nieco burzliwy okres - wszystko to dlatego, że dotychczasowy właściciel organizacji, miliarder Robert Sarver, postanowił sprzedać zespół po tym, jak został ukarany przez ligę zawieszeniem i wysoką karą finansową z powodu mizoginistycznych i rasistowskich zachowań. Jednocześnie Sarver chce odsprzedać też inny swój klub, grające w WNBA Phoenix Mercury, z którym związana jest m.in. Brittney Griner.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maccabi Tel Awiw - Panathinaikos BC 85:74. Skrót meczu Polsat Sport

NBA. Barack Obama współwłaścicielem Phoenix Suns? Niespodziewany zwrot akcji

Ten ruch naturalnie uruchomił karuzelę spekulacji dotyczących tego, kto mógłby znaleźć się na miejscu dotychczasowego posiadacza ekipy z Arizony. Najciekawsze informacje dotyczą tego, że współwłaścicielem franczyzy miałby stać się... były prezydent USA Barack Obama, prywatnie wielki fan koszykówki. Jako pierwszy doniesienia te przekazał w swoim podcaście Bill Simmons, dziennikarz i założyciel serwisu "The Ringer".

To jednak nie wszystko, bowiem media takie jak "Marca" czy Sky Sports - wprost lub "na około" - zaczęły sugerować, iż po ewentualnym przejęciu "Słońc" Obama mógłby przyczynić się do jednego z najbardziej spektakularnych transferów w dziejach NBA. Mowa tu konkretnie o ściągnięciu... Stephena Curry'ego.

Stephen Curry przeniesie się do Suns? Tu może zadziałać tylko perswazja Obamy

Czołowa gwiazda ligi to bowiem prywatnie dobry przyjaciel byłego przywódcy USA, a rodziny obu panów lubią ze sobą spędzać dużo wolnego czasu. Nie tak dawno koszykarz wyjawił, że po zdobyciu swojego ostatniego tytułu mistrzowskiego z Golden State Warriors Obama zadzwonił do niego z gratulacjami jeszcze wówczas, gdy świętował on na parkiecie wraz z resztą kolegów z drużyny. Kto jak nie on mógłby przekonać specjalistę od rzutów z dystansu do zmiany barw?

Problem tkwi jednak w tym, że Curry jest niezwykle przywiązany do ekipy "Wojowników", w której spędził całą swoją dotychczasową karierę w najlepszych rozgrywkach świata. Od 2009 zdołał zdobyć z nią aż cztery pierścienie mistrzowskie, dwukrotnie z GSW doszedł również do finałów rozgrywek. Kto wie jednak, czy zmiana otoczenia na ostatnie lata kariery nie okaże się dla niego atrakcyjna...

Zobacz także: Po raz pierwszy wyrzucony z boiska. Po 796 meczach