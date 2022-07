Nowy format play-off zatwierdzony

Ten format, znany jako "play-in", zainaugurowany w play-off 2021, był testowany przez dwa sezony, dzięki czemu kluby klasyfikowane na pozycjach 7-10 w Konferencji Wschodniej i Zachodniej mogły rywalizować o dwa miejsca w play-off.

Wcześniej osiem najlepszych drużyn z każdej konferencji po rundzie zasadniczej kwalifikowało się bezpośrednio do play-off. Nowy format pozwala utrzymać w grze do końca sezonu zasadniczego większą liczbę drużyn, po cztery na konferencję, zainteresowanych dalszą rywalizacją.

NBA. Nowa formuła zatwierdzona

Zgodnie z tą formułą, na koniec sezonu zasadniczego drużyny, które zajęły 7 i 8 miejsce, wyłaniają zwycięzcę. Nagrodą jest awans do play-off. Przegrany spotyka się triumfatorem meczu pomiędzy drużynami z 9 i 10 miejsca, a ostatni bilet do play-off trafia do zwycięzcy tej rywalizacji.

W sezonie 2022-2023 turniej "play-in" odbędzie się od 11 do 14 kwietnia, między końcem sezonu zasadniczego wyznaczonego na 9 kwietnia a rozpoczęciem play-off, które rozpoczną się 15 kwietnia.