Niezły mecz Sochana na nic, "Ostrogi" z kolejną porażką [WIDEO]

Sochan popisał się kapitalnym wsadem, duży impuls zaprzepaszczony

Co ciekawe, w trzeciej kwarcie "Ostrogi" zdołały doprowadzić do remisu (69:69), w dużej mierze dzięki Sochanowi i jego trójkowej akcji. Polak najpierw popisał się kapitalnym wsadem na wyciągniętej ręce, mając przed sobą próbującego go zatrzymać rywala, a następnie dołożył celny rzut osobisty. Później remis jeszcze dwukrotnie wracał, jednak od stanu 82:82 miejscowi w ciągu niespełna pięciu minut gry zbudowali dużą przewagę 102:85.