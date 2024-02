Niesamowite, co zrobił Jeremy Sochan. Kibice zachwyceni, Polak błysnął w NBA

Jeremy Sochan błysnął zagraniem. Piękne wykończenie akcji

O Sochanie po tym meczu jest głośno z innego powodu - w pierwszej kwarcie reprezentant Polski popisał się tzw. odwróconym alley-oop , czyli zagraniem polegającym na "przejęciu" podania w powietrzu i wrzuceniu piłki do kosza z pozycji, w której zawodnik jest odwrócony tyłem do tablicy.

Powtórka zagrania Sochana szybko zaczęła krążyć w serwisie X (dawny Twitter) i została udostępniona nawet na oficjalnym profilu rozgrywek NBA. A tam w komentarzach kibice nie kryją zachwytu zagraniem zawodnika Spurs i przy okazji nie kryją oburzenia faktem, że 20-latek nie został wybrany do uczestnictwa w Weekendzie Gwiazd, chociaż jego statystyki uprawniały go do tego, by znaleźć się w gronie dziesięciu tzw. drugoroczniaków, czyli koszykarzy rozgrywających drugi sezon w NBA.