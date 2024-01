Mecz zaczął się dobrze dla koszykarzy "Ostróg", którzy po dwóch celnych trafieniach prowadzili najpierw 4:0, a później nawet 13:5. Cavaliers szybko zaczęli niwelować straty, ale zespół Sochana znów zaczął powiększać zaliczkę i w pewnym momencie miał już dwanaście punktów przewagi . Jeszcze w pierwszej kwarcie po raz kolejny zmalała ona jednak tylko do czterech "oczek".

W kolejnej odsłonie gracze z Cleveland po raz pierwszy objęli prowadzenie i dowieźli je aż do przerwy. W drugiej połowie kilkupunktowa przewaga utrzymywała się już do końca - Spurs nieustannie próbowali doprowadzić do remisu lub przechylić szalę na swoją korzyść, jednak najczęściej tracili mniej więcej 4-5 punktów.