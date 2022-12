Dallas Mavericks nocą z wtorku na środę pokonali po dogrywce New York Knicks 126:121. Wynik tego starcia szybko pójdzie jednak w niepamięć, a przysłonięty zostanie przez niebotyczny wyczyn gracza gospodarzy, Luki Doncicia. Słoweniec zdobył aż 60 punktów, dokładając do tego 20 zbiórek i 11 asyst. To najlepszy, indywidualny występ w historii ligi NBA!