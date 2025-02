Mecz Gwiazd NBA 2025. Lebron James wycofał się z rywalizacji w ostatniej chwili

Niestety, zawodnik Lakersów ostatecznie nie wziął udziału w rywalizacji . Co więcej, ogłosił to na nieco ponad godzinę przed startem All-Stars Games, powołując się na problemy z lewą kostką i stopą.

Co warte podkreślenia, LeBron James zadebiutował w Meczu Gwiazd w 2005 roku. Od tego czasu grał w nim rokrocznie, notując serię 20. występów. To rekord, co przekazał oficjalny portal NBA, odnotowując decyzję słynnego Amerykanina. Jego brak stanowi ogromne rozczarowanie. W komentarzach wielu fanów dało się zauważył złość spowodowaną tym, że koszykarz swoją decyzję przekazał tak późno, przez co nie mógł zostać zastąpiony przez inną gwiazdę.