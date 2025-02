Przykładem jest tu chociażby miniturniej Wschodzących Gwiazd, w którym wzięła udział ekipa złożona z graczy z G League - a więc ligi stanowiącej zaplecze NBA . Jednym z koszykarzy wybranych do tego zespołu został Matthew "Mac" McClung , ale nie ma co się czarować - jeśli mowa o 26-latku, to wszyscy fani czekali przede wszystkim na jego popis w Konkursie Wsadów ...

Trzeci kapitalny triumf w Konkursie Wsadów z rzędu. Mac McClung z historycznym wyczynem

To pozwoliło mu zebrać czterokrotnie najwyższe możliwe oceny - po 50 pkt - i nie dał w ten sposób szans konkurencji. Najbliżej dogonienia go był Stephon Castle, klubowy kolega Jeremy'ego Sochana z San Antonio Spurs, który jednak w pierwszej rundzie zdobył łącznie 95 (47,2 i 47,8), a w drugiej 99,6 (49,6 i 50) pkt - i to i tak było za mało by triumfować. Wcześniej obaj panowie wyeliminowali Andre Jacksona Jra (Bucks) i Matasa Buzelisa (Bulls).