Zmarł Bobby “Slick” Leonard, legendarny trener Indiana Pacers, z którymi trzykrotnie wygrał ligę ABA. Miał 88 lat.

Klub poinformował o śmierci Leonarda we wtorek. W oświadczeniu wydanym przez jego rodzinę napisano, że zmarł we śnie.

Leonard prowadził Pacers w latach 1968-80, osiągając bilans 529 zwycięstw i 456 porażek, z czego osiem sezonów przypadło na ABA, a cztery na NBA już po połączeniu dwóch lig.



Trener Leonard wygrał ABA w sezonach 1969-70, 1971-72 i 1972-73, natomiast w NBA nie udało mu awansować do play-off, a jego bilans wyniósł 142-186.



Do NBA wrócił w 1985 roku w roli analityka radiowo-telewizyjnego i pełnił tę funkcję aż do śmierci.

Zdjęcie Bobby Leonard (pierwszy z lewej) / Maddie Meyer / Getty Images

Pawo