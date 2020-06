Wspólny projekt koszykarskich lig NBA i WNBA dotyczący walki ze skutkami pandemii koronawirusa zgromadził 400 programów i inicjatyw, w które zaangażowane były kluby, trenerzy, sędziowie, zawodniczki i zawodnicy. Zebrane środki to 80 mln euro.

Dzięki projektowi "NBA Together" udało się m.in. sfinansować 7,9 mln posiłków dla potrzebujących takiego wsparcia rodzin oraz dzieci, czy też zakupić 10,2 mln maseczek medycznych dla pracowników służby zdrowia na całym świecie - poinformowano na oficjalnej stronie rozgrywek.

Koszykarze, koszykarki i trenerzy włączali się także osobiście w akcje dystrybucji posiłków, czy innych form pomocy. Wykorzystywano także internet - tam gwiazdy NBA i WNBA prezentowały swoje koszulki klubowe, na których zamiast ich nazwisk widniały imiona i nazwiska lekarzy i pielęgniarek walczących na pierwszej linii frontu z koronawirusem.

Rozgrywki NBA mają zostać wznowione po przerwie spowodowanej pandemią (od 11 marca) 30 lipca (pierwotnie podawano termin 31 lipca) w Disney World w Orlando na Florydzie. Wezmą w nich udział 22 drużyny.

Liga kobiet WNBA ma rozpocząć zmagania także w Orlando pod koniec lipca. Sezon będzie skrócony do 22 meczów (zamiast 36) zasadniczej rywalizacji, po której nastąpić mają spotkania play off o mistrzostwo.

