NBA. Wygrana Wizards na zakończenie serii sparingów, debiut Westbrooka

​W ostatnim dniu meczów przedsezonowych NBA, koszykarze Washington Wizards wygrali z Detroit Pistons 99:96. W barwach "Czarodziejów" zadebiutował Russell Westbrook. Zdobył osiem punktów, miał siedem zbiórek i trzy asysty.

Zdjęcie Russell Westbrook /Rob Carr /Getty Images

Na początku grudnia doszło do hitowej wymiany w NBA - 32-letni Westbrook przeniósł się z Houston Rockets do Wizards, a do ekipy z Teksasu trafił inny znakomity rozgrywający 30-letni John Wall.

Westbrook, który należał do najlepszych w zespole Rockets - w 57 występach w sezonie 2019/20 miał średnio 27,2 pkt, 7,9 zbiórki oraz siedem asyst - właśnie zadebiutował w ekipie Wizards. Były MVP trafił cztery z dziesięciu rzutów z gry (żadnego z trzech za trzy punkty). Grał 17 minut.

Wśród triumfatorów najskuteczniejsi byli Thomas Bryant - 22 punktów oraz siedem zbiórek i Bradley Beal - 15 pkt, zaś w drużynie Pistons wyróżnili się Jerami Grant i Derrick Rose - po 14 pkt, Josh Jackson 13.

W innych spotkaniach przedsezonowych Orlando Magic pokonali Charlotte Hornets 120:117, a Memphis Grizzlies przegrali z Atlanta Hawks 116:117.

Rozgrywki NBA 2020/2021 rozpoczną się 22 grudnia.