Właściciel koszykarskiego zespołu Los Angeles Clippers Steven Ballmer ma w planach budowę hali widowiskowej dla swojego klubu. Według "Washington Post", chce na ten cel wyłożyć z własnych środków miliard dolarów. Kompleks ma być gotowy w 2024 roku.

Hala Ballmera ma pomieścić 18 tysięcy widzów i stanąć w mieście Inglewood znajdującym się w obszarze metropolii Los Angeles.

Clippers grają od 1999 r. w Staples Center, który to obiekt jest także "domem" dla innej drużyny koszykarskiej, bardziej słynnej LA Lakers, koszykarek zespołu Sparks oraz hokeistów LA Kings.



Były dyrektor wykonawczy Microsoftu Ballmer kupił klub w sierpniu 2014 r. za 2 mld dolarów. Była to rekordowa kwota za zakup zespołu NBA. Trzy lata temu przebił go miliarder z Teksasu Tilman Fertitta, kupując Houston Rockets za 2,2 mld dol.



Magazyn "Forbes" w najnowszym, lipcowym zestawieniu amerykańskich miliarderów oszacował majątek Ballmera na 70 mld dol.