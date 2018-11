NBA: W stanie Indiana powstanie muzeum Larry'ego Birda

Larry Bird, jedna z największych gwiazd koszykarskiej ligi NBA, będzie miał muzeum. Powstaje ono w miejscowości Terre Haute w stanie Indiana, gdzie znajduje się główny campus uczelni Indiana State University, której drużynę poprowadził do finału NCAA w 1979 roku.

Zdjęcie Larry Bird /Getty Images



Słynny koszykarz obiecał, że przekaże muzeum pamiątki z całej kariery, zarówno występów w lidze NBA, w której niezmiennie związany był z Boston Celtics (1979-1992), jak i reprezentacji USA. Hrabstwo Vigo, na terenie którego terenie znajduje się Terre Haute, przyznało ostatnio na ten cel 1,6 mln dolarów.



Burmistrz sześćdziesięciotysięcznego ośrodka Duke Bennett uważa, dzięki tej inicjatywie miasto zyska rozgłos, a muzeum będzie jednym z czynników decydujących o jego dalszym rozwoju i mocnym impulsem ekonomicznym.



Bird właśnie Terre Haute zadedykował drugi mistrzowski tytuł w NBA, zdobyty w 1984 r. z Celtics. Zawodnik, który urodził się 7 grudnia 1956 roku w West Baden Springs w stanie Indiana, jest jedną z najbardziej utytułowanych osobistości amerykańskiej koszykówki.



Z akademicką reprezentacją USA zdobył złoty medal uniwersjady w Sofii (1977), a w barwach legendarnego "Dream Teamu" triumfował w igrzyskach olimpijskich w Barcelonie (1992). Jako gracz "Celtów" trzykrotnie otrzymywał nagrodę MVP sezonu zasadniczego (1984-86) i wywalczył trzy tytuły mistrzowskie (1981, 1984, 1986). W sezonie 1979/80, gdy rozpoczynał występy w tym klubie, został uznany najlepszym debiutantem w lidze.



Rok wcześniej został wyróżniony nagrodą Naismith College Player of the Year dla najlepszego gracza rozgrywek akademickich. W słynnym finale NCAA, oglądanym przez rekordową widownię telewizyjną, jego Indiana State przegrała z Michigan State z Earvinem Magicem Johnsonem w składzie. Rywalizacja tych dwóch wybitnych koszykarzy w barwach Celtics i Los Angeles Lakers była jednym z istotnych czynników rozwoju i popularności ligi NBA w latach 80. XX wieku.



Na parkiecie jego firmowym zagraniem były rzuty z dystansu. Trzykrotnie wygrywał konkurs "trójek" podczas tradycyjnych Meczów Gwiazd (1986-88). Został też pierwszym członkiem elitarnego klubu 50-40-90. Są w nim zawodnicy, którzy w sezonie trafili co najmniej 50 procent rzutów z gry, 40 procent za trzy punkty i 90 procent wolnych. Przynależność do niego stała się możliwa od sezonu 1979/80, kiedy to wprowadzono rzuty za trzy punkty. Gwiazdor Celtics spełnił te wymogi siedem lat później, a w kolejnych rozgrywkach powtórzył ten wyczyn.



W 1986 roku Bird został pierwszym zawodnikiem NBA, który zwyciężył w organizowanym od 1931 r. plebiscycie agencji AP na najlepszego sportowca Stanów Zjednoczonych. Po nim takie tytuły otrzymali tylko Michael Jordan (1991-1993), LeBron James (2013 i 2016) i Stephen Curry (2015).



Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem. Poprowadził Indiana Pacers do 147 zwycięstw (przy 67 porażkach) i do jedynego w historii klubu finału NBA (2000). Szkoleniowcem roku został w 1998 roku, po pierwszym sezonie pracy. We władzach klubu pracował w latach 2003-2017 najpierw jako członek zarządu do spraw operacji koszykarskich, a od 2008 roku jako prezydent klubu. W 2012 roku otrzymał nagrodę dla najlepszego menedżera ligi NBA, stając się pierwszą osobą, która oprócz tego wyróżnienia otrzymała wcześniej tytuły najlepszego zawodnika i trenera roku.