NBA. Trzecie zwycięstwo Lakers, James i Davis wrócili do gry

Broniący tytułu koszykarze Los Angeles Lakers wygrali już trzeci mecz przedsezonowy. Mistrzowie ligi NBA pokonali w środę Phoenix Suns 112:107. W składzie triumfatorów pojawili się LeBron James i Anthony Davis.

Po dwóch zwycięstwach nad lokalnym rywalem Los Angeles Clippers, tym razem "Jeziorowcy" wygrali ze "Słońcami". Do przerwy ekipa Lakers prowadziła 53:44, po trzeciej kwarcie przegrywała 69:83, ale w ostatniej okazała się zdecydowanie lepsza od Suns - 43:24.

Najskuteczniejszy Kyle Kuzma zdobył dla "Jeziorowców" 23 punkty, a rezerwowy Talen Horton-Tucker dołożył 18.

Po raz pierwszy w sparingach wystąpili Davis i James, ale grali niewiele, odpowiednio 18 i 15 minut. Davis uzyskał 10 punktów, a James 11.

W ekipie Suns najlepiej zaprezentował się Deandre Ayton - 21 pkt i dziewięć zbiórek.



Poprzedni sezon zakończył się w "bańce" w Orlando 9 października. Po raz 17. mistrzostwo zdobyli Lakers, pokonując drużynę Miami Heat w finale play off 4-2.

Rozgrywki NBA 2020/2021 rozpoczną się 22 grudnia.

