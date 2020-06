NBA. Trzech kolejnych koszykarzy zakażonych koronawirusem

Koszykarze Jabari Parker i ukraiński środkowy Alex Len z Sacramento Kings oraz Malcolm Brogdon z zespołu Indiana Pacers są zakażeni koronawirusem - poinformowała liga NBA. Cała trójka liczy, że wyzdrowieje przed wznowieniem rywalizacji 31 lipca.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. Parodia słynnego duetu Curry - Thompson. Koszykarze Warriors docenili. Wideo INTERIA.TV

"Kilka dni temu uzyskałem pozytywny wynik na COVID-19 i natychmiast samodzielnie się izolowałem w Chicago, gdzie pozostaję" - oświadczył Parker.

Reklama

Dwaj pozostali koszykarze również są poddani kwarantannie.

Len podziękował przedstawicielom NBA za wprowadzenie odpowiednich protokołów, które umożliwiły wczesne wykrycie u niego koronawirusa.

Dzień wcześniej amerykańskie media poinformowały, że gwiazda Denver Nuggets Nikola Jokić został zarażony koronawirusem podczas pobytu w Serbii. Chorobę przechodzi bezobjawowo. Opóźni się jego powrót do USA, gdzie miał przygotowywać się do wznowienia rozgrywek.

Sezon z udziałem 22 najlepszych drużyn ma ruszyć 31 lipca, a wszystkie mecze odbędą się na terenie parku rozrywki Disney World w Orlando.

bia/ pp/

Zdjęcie Malcolm Brogdon / AFP

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>