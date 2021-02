NBA. Triple-double LeBrona Jamesa, Lakers pokonali Thunder

LeBron James musiał wspiąć się na wyżyny swoich umiejętności w meczu jego Los Angeles Lakers z Oklahoma City Thunder. Aktualni mistrzowie ligi NBA wygrali dopiero po dogrywce 119:112, a 36-letni koszykarz uzyskał triple-double - 28 punktów, 14 zbiórek i 12 asyst. Lakers musieli sobie radzić bez Anthony'ego Davisa, który narzekał na problem ze ścięgnem Achillesa.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. NBA. LeBron James o Marcu Gasolu: Widzi grę w podobny sposób, jak ja ją widzę. Wideo © 2020 Associated Press

Thunder byli blisko sprawienia niespodzianki. Na początku czwartej kwarty prowadzili różnicą 11 punktów. "Jeziorowcy" stratę jednak zniwelowali, a w dogrywce nie dali rywalom żadnych szans. W trakcie pięciu minut dodatkowego czasu pozwolili Thunder zdobyć jedynie dwa punkty. To był drugi z rzędu mecz Lakers, który nie zakończył się w regulaminowym czasie. W sobotę, dopiero po dwóch dogrywkach pokonali Detroit Pistons 135:129.

Reklama

"W porównaniu do dwóch dogrywek, jedna jest znacznie lepsza. Wrócę do domu trochę wcześniej i nie będę tak wykończony, jak dwa dni temu. Musimy przestać wpędzać się w kłopoty, pozwalając rywalom na zbudowanie wyraźnej przewagi. Wiem, że jesteśmy w stanie to poprawić" - przyznał James.

Wśród pokonanych najlepszy był Shai Gilgeous-Alexander, autor 29 punktów i 10 asyst. To było piąte z rzędu zwycięstwo Lakers, którzy z bilansem 19-6 zajmują drugie miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej. Thunder (10-13) są na 14. pozycji, a prowadzi ekipa Utah Jazz (19-5).

Również piątą kolejną wygraną zanotowali koszykarze Milwaukee Bucks. "Kozły" w ciekawie zapowiadającym się spotkaniu pokonały na wyjeździe Denver Nuggets 125:112. Goście zwycięstwo zawdzięczają świetnej grze w drugiej połowie. Po pierwszej przegrywali bowiem 59:62. Najskuteczniejszy w ich szeregach był Giannis Antetokounmpo. Grecki skrzydłowy na swoim koncie zapisał 30 pkt, dziewięć zbiórek i trzy bloki. Duże wsparcie zapewnił mu Khris Middleton - 29 pkt, 12 asyst, osiem zbiórek i trzy przechwyty. W szeregach Nuggets na wyróżnienie zasługuje serbski środkowy Nikola Jokic - 35 pkt, 12 zbiórek i sześć asyst.

Bucks (16-8) zajmują drugie miejsce w Konferencji Wschodniej. Liderem jest Philadelphia 76ers (17-7). Nuggets (12-11) są na ósmej pozycji na Zachodzie.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

Wyniki poniedziałkowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - Houston Rockets 119:94

Chicago Bulls - Washington Wizards 101:105

Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves 127:122

Denver Nuggets - Milwaukee Bucks 112:125

Los Angeles Lakers - Oklahoma City Thunder 119:112 (po dogr.)

Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 113:128

Phoenix Suns - Cleveland Cavaliers 119:113

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 105:100