NBA. Trenerzy Cleveland i Memphis także stracili pracę

Kilkanaście godzin po zwolnieniu pierwszego trenera po sezonie zasadniczym w koszykarskiej NBA - Dave'a Joergera z Sacramento Kings, pracę stracili kolejni szkoleniowcy - Larry Drew w Cleveland Cavaliers i J.B. Bickerstaff w Memphis Grizzlies.

Zdjęcie Larry Drew /Ronald Cortes /AFP



40-letni Bickerstaff pracował w Memphis drugi sezon i po raz drugi nie udało mu się wprowadzić ekipy do play off. Jego bilans to 48 wygranych i 97 porażek w ciągu dwóch sezonów.

To nie jedyna zmiana w klubie ze stanu Tennessee - nowym prezydentem do spraw transferów i operacji został Jason Wexler, a generalny menadżer Chris Wallace został przesunięty na stanowisko skauta.

Drew pracował w Cleveland tylko jeden sezon - bilans meczów drużyny finalistów NBA z 2018 r. to 19-63 (wliczając sześć pierwszych porażek Tyronne'a Lue, który został zwolniony po tej serii w październiku) i przedostatnie miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.

Szefowie Cleveland będą szukać już piątego szkoleniowca od 2013 roku.

Play off w lidze NBA rozpoczyna się w sobotę.