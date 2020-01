Trener Dallas Mavericks Rick Carlisle uważa, że koszykarze rywali nie zawsze grają fair przeciwko liderowi jego zespołu Luce Donciciowi. - To nie tylko twarda obrona, oni go po prostu obijają i próbują powalić. Radzi sobie z tym, ale tak nie powinno być - zauważył.

- Widzieliśmy podobne traktowanie na parkietach NBA Dirka Nowitzkiego, ja przez 11 lat, a w sumie przez 20 - dodał szkoleniowiec, przypominając postać legendarnego zawodnika Dallas - niemieckiego skrzydłowego, który przez 21 sezonów występował w Mavericks, a w 2011 roku poprowadził klub do mistrzostwa.

Słoweński 20-latek, jeden z najpoważniejszych kandydatów do tytułu MVP trwającego sezonu zasadniczego ligi NBA, zgadza się z obserwacją trenera, ale nie zamierza głośno skarżyć się na obronę rywali i decyzje sędziów.

- To prawda, taka jest defensywa przeciwko mnie. Nie zamierzam kłamać, że jest inaczej, ale wychodzę z założenia, że koszykówka to gra fizyczna. Jeśli sędziowie zobaczą, że przekroczono przepisy, zagwiżdżą. Jeśli nie, to gra toczyć się będzie dalej. Ja nie mogę zależeć od ich decyzji, po prostu muszę iść dalej - powiedział Doncić w rozmowie z dziennikarzem espn.com.

W tym sezonie Doncić miał już kilka problemów po faulach rywali: wstrząśnienie mózgu, zwichnięty lewy nadgarstek, urazy pleców i uda - to najpoważniejsze nadwyrężenia zdrowia młodego zawodnika.

Słoweniec jest liderem głosowania kibiców na uczestników Meczu Gwiazd ligi NBA - otrzymał do tej pory 1 073 957 wskazań. Jego średnie w tym sezonie to 29,4 pkt, 9,7 zbiórek i 8,9 asyst.

- Nie podoba mi się narracja, którą słyszę: Jest (Doncić - red.) świetnym graczem, więc rywale będą go ścigać. Wiele rzeczy nie jest w porządku bądź w duchu tego, jak powinna wyglądać gra - dodał trener Carlisle, który prowadzi zespół Dallas od 2008 roku.