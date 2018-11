Koszykarze Toronto Raptors pokonali na wyjeździe Memphis Grizzlies 122:114 we wtorkowym meczu ligi NBA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stephen Curry miał wypadek na autostradzie. Wideo © 2018 Associated Press

To było szóste z rzędu zwycięstwo kanadyjskiego klubu, który prowadzi w tabeli Konferencji Wschodniej z bilansem 18-4.

Reklama

Długo to Grizzlies byli drużyną wyraźnie lepszą. Do przerwy prowadzili 71:59, a na początku trzeciej odsłony powiększyli przewagę do 17 punktów. Później jednak znany ze świetnej defensywy zespół nie potrafił zatrzymać rywala.



W ostatniej kwarcie goście trafili siedem z 12 rzutów za trzy punkty. Ostatecznie ich skuteczność z gry wyniosła aż 60,9 proc. Większych problemów z celnością w ich szeregach nikt nie miał. Aż dziewięciu koszykarzy popisało się co najmniej jedną trafioną "trójką".



- Miałem wrażenie, że w obronie nie istniejemy. Po pierwszej połowie wygrywaliśmy, ale 59 straconych punktów to do nas niepodobne. Skuteczność w ataku jakiś czas przyćmiewała fatalną defensywę - podkreślił rozgrywający Grizzlies Shelvin Mack.



Najlepszy w zwycięskim zespole był Kyle Lowry - 24 punkty i sześć asyst. Bezbłędny z gry (6/6) Fred VanVleet dołożył 18 pkt, a Kawhi Leonard 17 pkt, 10 zbiórek, pięć asyst i dwa przechwyty. Wśród pokonanych prym wiódł Hiszpan Marc Gasol - 27 pkt.



Grizzlies (12-8) jeszcze kilka dni temu prowadzili na Zachodzie, ale wtorkowa porażka była ich trzecią z rzędu i spadli na piątą pozycję. Niespodziewanym liderem jest Los Angeles Clippers (13-6). Zespół Marcina Gortata we wtorek odpoczywał, a w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego zagra z Phoenix Suns (4-16).

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:

Denver Nuggets - Los Angeles Lakers 117:85

Detroit Pistons - New York Knicks 115:108

Memphis Grizzlies - Toronto Raptors 114:122

Miami Heat - Atlanta Hawks 113:115

Phoenix Suns - Indiana Pacers 104:109

Tabele ligi NBA EASTERN CONFERENCE ATLANTIC DIVISION Lp. zespół 1. Toronto 2. Philadelphia 3. Boston 4. Brooklyn Zobacz pełną tabelę