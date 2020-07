NBA. Tom Thibodeau poprowadzi zespół New York Knicks

Tom Thibodeau został szkoleniowcem koszykarzy New York Knicks – poinformował oficjalnie klub NBA, potwierdzając pojawiające się w mediach spekulacje. Były trener-asystent nowojorczyków (1996-2004) podpisał pięcioletni kontrakt.

To pierwsza decyzja nowego prezydenta New Jork Knicks Leona Rose’a, byłego menedżera wielu koszykarzy NBA (współpracował m.in. z takimi gwiazdami jak Chris Paul, LeBron James i Carmelo Anthony), który objął stanowisko w lutym.

62-letni Thibodeau w latach 2016-2019 prowadził Minnesota Timberwolves, a wcześniej pracował przez pięć sezonów w Chicago Bulls (2010-2015).



Knicks byli pierwszą drużyną w obecnym sezonie, która zwolniła trenera. Pracę po 22 meczach stracił David Fizdale (zespół miał wówczas bilans 4-18), a tymczasowym szkoleniowcem zotał Mike Miller.



"Tom Thibodeau to sprawdzony zwycięzca. Przynosi do naszego klubu przywództwo, odpowiedzialność i etos pracy mentalnej" - powiedział Rose.



Zespół z Nowego Jorku miał kolejny sezon poniżej oczekiwań. W momencie przerwania rozgrywek (11 marca) przez pandemię koronawirusa zajmował ostatnie miejsce w Atlantic Division - z bilansem 21-45. Ubiegły sezon koszykarze Knicks zakończyli z bilansem 17-65, wyrównując najgorsze osiągnięcie w historii ligi. Po raz ostatni w play off zagrali w latach 2012/13.



"Wiem, jak smakuje sytuacja, w której Knicks odnoszą sukcesy. Tej atmosfery nie da się z niczym porównać. Chcę być częścią zwycięskiej drużyny i z nadzieją patrzę w przyszłość" - powiedział Thibodeau, którego bilans meczów w NBA w roli pierwszego szkoleniowca to 352 wygrane i 246 porażek.