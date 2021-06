NBA. Tom Thibodeau najlepszym trenerem sezonu

NBA

Tom Thibodeau (New York Knicks) został wybrany przez dziennikarzy najlepszym trenerem w NBA w sezonie zasadniczym 2020/21. Nowojorscy koszykarze pod wodzą 63-letniego szkoleniowca awansowali do play off pierwszy raz od 2013 roku.

