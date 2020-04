Liga NBA wraz z jedną ze stacji telewizyjnych organizuje rywalizację na najlepsze zagrania indywidualne, w której wezmą udział jej obecni i byli koszykarze, m.in. Chris Paul, Zach LaVine czy Chauncey Billups, a także zawodniczki WNBA.

Jedną z gwiazd zabawy HORSE, która rozpocznie się w niedzielę, będzie zawodniczka Lotosu Gdynia Tamika Catchings, czterokrotna mistrzyni olimpijska (2004-2012). Kolejnym uczestnikiem będzie 42-letni Paul Pierce, mistrz NBA z Boston Celtics z 2008 r. Finał rywalizacji zaplanowano na 16 kwietnia.

Główny sponsor przedsięwzięcia przekaże 200 tys. dolarów na walkę z pandemią koronawirusa.



Każdy z uczestników transmitowanego przez stację telewizyjną ESPN pojedynku korespondencyjnego będzie wykonywał ekwilibrystyczny rzut piłki do kosza na swoim przydomowym boisku. Zadaniem przeciwnika będzie powtórzenie zagrania. Wygra ten, którego akcje będą najbardziej oryginalne, a rywale nie będą potrafili ich powtórzyć.



Każda nieudana próba powtórki rzutu oznaczać będzie zbieranie literek w słowie H-O-R-S-E. Osoba, która je zgromadzi, odpada z dalszej rywalizacji.



Uczestniczy zostali wybrani nieprzypadkowo. Paul z Oklahoma City Thunder to jeden z najlepszych w lidze NBA rozgrywających, znany z doskonałego panowanie nad piłką i nieszablonowych akcji. 21-letni Trae Young to lider zespołu Atlanta Hawks i jeden z młodych zawodników, któremu specjaliści wróżą znakomitą karierę, zaś Zach LaVine to dwukrotny zwycięzca konkursu wsadów w Meczu Gwiazd.

Zdjęcie Chris Paul / AFP