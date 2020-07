Kolejna para butów Air Jordan 1 noszona przez legendę NBA Michaela Jordana (Chicago Bulls) może przebić cenę, jaką osiągnął model obuwia tego zawodnika na aukcji w połowie maja (560 tys. dol.). Eksperci szacują, że tym razem może to być suma między 650 a 850 tys. dol.

Aukcja internetowa w domu Christie's rozpoczęła się w czwartek, a zakończy 13 sierpnia.

Pod młotek poszła para Air Jordan 1, którą legendarny zawodnik miał na nogach 25 sierpnia 1985 roku we włoskim Trieście, podczas promocyjnej trasy europejskiej producenta obuwia firmy Nike.



Jordan wystąpił w meczu przeciwko drużynie Juve Caserta i zdobył w nim 30 pkt. W jednej z akcji popisał się tak dynamicznym wsadem piłki, że w kawałki rozsypała się tablica z zawieszonym koszem. Jeden z kawałeczków pleksi miał się wbić w podeszwę lewego buta, co zdaniem domu aukcyjnego podnosi wartość koszykarskiego memorabilium Jordana.



Ogromny boom na pamiątki związane z jednym z najlepszych koszykarzy w historii notowany jest od kilku tygodni po tym, jak światło dziennie ujrzał dokumentalny serial o karierze Jordana "Ostatni taniec". Na aukcję trafiło też kilka innych par butów słynnego "Byka", który poprowadził Chicago Bulls do sześciu mistrzowskich pierścieni (1991-1993 i 1996-1998).