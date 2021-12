LeBron James w trakcie ostatniego meczu Lakers nie był najlepiej punktującym graczem na parkiecie. Co więcej, nie był nawet pod tym względem na podium - wyprzedzili go Jaren Jackson (25 pkt) i Desmond Bane (23) z Grizzlies oraz klubowy kolega Anthony Davies (22). Mimo to "King James" i tak zgarnął większość uwagi, bo świetnie wypadł także w pozostałych statystykach.

NBA. LeBron James z setnym triple-double - Lakers jednak bez wygranej

36-latek nie tylko zdobył 20, ale również dołożył 10 zbiórek oraz 11 asyst - tym samym zaliczył setne triple-double w swojej karierze i znalazł się w elitarnym gronie zaledwie pięciu graczy, którzy dokonali podobnego wyczynu.



Najwięcej triple-double w dziejach NBA ma na swoim koncie inny "Jeziorowiec", Russell Westbrook - jest ich dokładnie 189, a rekord może być oczywiście dalej śrubowany. Za nim plasują się Oscar Robertson (181 t-d) i Magic Johnson (138). W najbliższym czasie w zasięgu Jamesa jest jak najbardziej prześcignięcie Jasona Kidda, który w trakcie kariery zaliczył 107 t-d.



Mimo niezwykłej postawy LeBrona Jamesa, Lakers nie zdołali pokonać Memphis Grizzlies - ekipa z Tennessee pokonała oponentów 108-95. Kluczowa okazała się druga kwarta, w której Grizzlies punktowali lepiej od LAL aż o 10 "oczek" (34-24).

NBA. Utah Jazz pokonują 76ers

W innym spotkaniu z piątkowej nocy gracze Utah Jazz pokonali na wyjeździe Philadelphia 76ers 118-96. Walkę o wygraną podjęła przede wszystkim trójka "Sixers" - Joel Embiid, Seth Curry i Tobias Harris (19, 18, 17 pkt), jednak to było zbyt mało, aby zwyciężyć w tej potyczce.

Utah Jazz tym samym kontynuuje swój zwycięski pochód - to była ich szósta wygrana z rzędu. Najlepszy na parkiecie wśród "Jazzmanów" pod względem punktów był Donovan Mitchell - dopisał do swojego konta 22 "oczka", jednak na wielką pochwałę zasłużył Rudy Gobert, który do 17 punktów dorzucił zawrotne 21 zbiórek.



NBA. Świetny Nikola Jokić i... porażka Denver Nuggets z San Antonio Spurs

Zwycięstwo odnieśli także San Antonio Spurs, którzy spokojnie "dowieźli" do ostatniej syreny wynik 123-111 i pokonali Denver Nuggets. Po dwóch kolejnych porażkach (z Suns i Knicks) triumf nad "Bryłkami" był z pewnością miłą odmianą dla teksańskiego zespołu, który z całą pewnością chciałby się wspiąć nieco wyżej w tabeli Konferencji Zachodniej.



Co ciekawe na parkiecie błyszczeli najmocniej dwaj gracze Nuggets - Aaron Gordon został liderem strzelców, zdobywając 25 punktów, z kolei niezawodny Nikola Jokić zaliczył triple double (22 pkt, 13 zb, 10 a). W piątkową noc to było jednak zbyt mało, by przewyższyć "Ostrogi".

NBA. Wyniki piątkowych spotkań

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 108:95

Philadelphia 76ers - Utah Jazz 96:118

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 123:111

PaCze



