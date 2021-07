"Na Zachodzie bez zmian" - chciałoby się rzec w momencie, w którym Suns udało się nie utracić przewagi nad rywalami z Los Angeles. W szóstym meczu finałów Konferencji Zachodniej podopieczni Monty'ego Williamsa pokonali po raz czwarty Clippers i zameldowali się w finałach ligi.

Drużyna "Słońc" spokojnie i miarowo budowała swoją przewagę nad przeciwnikami od pierwszej kwarty i w pewnym momencie grający u siebie - bo w Staples Center - Kalifornijczycy nie byli już w stanie nadgonić wyniku.



Chris Paul zachwycił swoją grą

Ogromną rolę w sukcesie zespołu z Phoenix odegrał Chris Paul, który był wyraźnym liderem w klasyfikacji punktujących zawodników. Zaliczył 41 "oczek", dokładając do tego cztery zbiórki i osiem asyst.



Z gratulacjami dla Paula ruszyło na Twitterze kilku byłych i obecnych koszykarzy. "CP!! Zasłużone" - skomentował krótko gracz Memphis Grizzlies, Jared Jackson Junior. Zachwytów nie krył też m.in. Manu Ginobili:



"CP! Niesamowite! Co za gracz. Co za zawodnik!" - napisał Argentyńczyk.



Prócz Paula pod względem statystyk wyróżnił się też Deandre Ayton, który zaliczył double-double - zdobył 16 punktów i zaliczył aż 17 zbiórek.

Phoenix Suns wracają do finałów NBA po blisko trzech dekadach

Dla Phoenix Suns są to pierwsze finały NBA od 1993 roku. 28 lat temu przegrali jednak w walce o tytuł mistrzowski z Chicago Bulls. W tamtym okresie gwiazdą "Słońc" był Charles Barkley.



Teraz koszykarze z Arizony czekają na to, jak rozwiąże się rywalizacja na Wschodzie. Ich potencjalnymi rywalami będzie albo drużyna Atlanta Hawks, albo Milwaukee Bucks. Na ten moment w rywalizacji jest remis 2-2.



Kłopoty Giannisa

W ostatnim meczu między "Jastrzębiami" i "Kozłami" kontuzji kolana nabawiła się gwiazda Bucks, Giannis Antetokounmpo. Choć uraz wyglądał groźnie, to możliwe, że kibice z Wisconsin nie będą czekać długo na powrót Greka do gry.



Według dziennikarzy ESPN, Adriana Wojnarowskiego i Zacha Lowe'a, w kolanie gracza nie doszło do uszkodzeń strukturalnych, bez szwanku uszły również więzadła koszykarza. Choć termin jego powrotu do gry nie jest pewien, to z pewnością są to budujące informacje dla klubu z Milwaukee.

Zdjęcie Chris Paul był w ostatnim meczu finałów Konferencji Zachodniej niemal nie do zatrzymania / Harry How / Staff / Getty Images

PaCze