NBA. Steve Nash trenerem koszykarzy Brooklyn Nets

Jeden z najlepszych niegdyś rozgrywających Steve Nash został trenerem koszykarzy Brooklyn Nets. Klub ma ambitne plany na przyszły sezon NBA. Dotychczasowy szkoleniowiec Jacque Vaughn będzie teraz asystentem Nasha.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Sokołowski dla Interii: Chcę pomóc Legii. Wideo TV Interia

Nash był dwukrotnie wybierany MVP sezonu zasadniczego NBA, grał w Phoenix Suns (razem z Marcinem Gortatem), Dallas Mavericks i Los Angeles Lakers. Po zakończeniu kariery był m.in. konsultantem ds rozwoju zawodników w Golden State Warriors i współpracował tam z Durantem.

Reklama

"Zostanie trenerem zawsze było moim celem i marzeniem. Wiedziałem, że jak nadejdzie odpowiedni moment, to będzie to dobra dla mnie droga. To dla mnie zaszczyt, że będę pracować z tak wybitnymi zawodnikami w takim klubie jak Brooklyn Nets" - skomentował Nash.

Kevin Durant i Kyrie Irving w ostatnim czasie leczyli kontuzje i niewiele pomogli drużynie w obecnym sezonie. Mają jednak być już niebawem gotowi do gry.

"Steve to lider, jakiego potrzebujemy. Jest też świetnym mówcą i mentorem, dzięki czemu z łatwością wzbudzi respekt graczy. Znam Nasha od lat i wiem, że to jest odpowiednia osoba na tym stanowisku" - powiedział dyrektor generalny Nets Sean Marks.