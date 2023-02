NBA: Sochan nadal poza grą, 11. z rzędu porażka Spurs

Sochan urazu dolnego odcinka pleców doznał 2 lutego. Nie wiadomo wciąż, ile potrwa przerwa w grze 19-letniego reprezentanta Polski, chociaż uczestniczył on już w porannym treningu rzutowym przed piątkowym spotkaniem.

W Little Caesars Arena w Detroit spotkały się dwa z trzech zespołów o najgorszym bilansie w lidze. Poprawili go ostatni w tabeli Konferencji Wschodniej gospodarze, którzy do udowodnienia swojej wyższości potrzebowali dwóch dogrywek. W ten sposób z bilansem 15-42 wyprzedzili w ogólnoligowej klasyfikacji Spurs (14-42). Podopieczni trenera Gregga Popovicha wyprzedzają już tylko najsłabszy na Zachodzie zespół Houston Rockets (13-43), którzy w piątek minimalnie ulegli na wyjeździe Miami Heat 95:97.