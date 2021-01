Najstarszy i najbardziej doświadczony trener w koszykarskiej lidze NBA Gregg Popovich, prowadzący od 1996 r. San Antonio Spurs, przyjął szczepionkę przeciw koronawirusowi - o czym poinformował w dniu 72. urodzin. Zachęcił też innych do skorzystania ze szczepień.

Popovich to kolejny słynny przedstawiciel NBA, który publicznie poinformował o swoim szczepieniu. W ubiegłym tygodniu uczynił to były gwiazdor, obecnie 73-letni Kareem Abdul Jabbar, sześciokrotny mistrz rozgrywek za oceanem.

"To nie jest kwestia myślenia. To (szczepienie - przyp. red.) jedyna właściwe rozwiązanie, byśmy wszyscy, ponownie, mogli się znaleźć na właściwej drodze" - powiedział Popovich w opublikowanym nagraniu wideo.



Urodzony w Chicago Popovich, ale mający serbsko-chorwackie korzenie, prowadzi "Ostrogi" od 1996 roku. W tym czasie ekipa z Teksasu pięć razy sięgnęła po mistrzowski tytuł (1999, 2003, 2005, 2007 i 2014). Zawodnicy, którzy w ich zdobyciu mieli największy udział, jak Tim Duncan, Tony Parker, Manu Ginobili czy David Robinson, zakończyli kariery kilka lub kilkanaście lat temu.



W minionym sezonie, przerwanym przez pandemię i dokończonym latem w "bańce" pod Orlando, zespół Spurs nie zakwalifikował się do play off po tym, jak czynił to 22 sezony z rzędu. Żaden klub nie może pochwalić się dłuższą serią. W latach 1950-71 22 razy w play off grała drużyna Syracuse Nationals, która w 1963 roku zmieniła nazwę na Philadelphia 76ers.

