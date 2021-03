Słynny koszykarz Chicago Bulls Scottie Pippen, który wraz z byłą żoną nie może sprzedać swej dawnej posiadłości na Florydzie, postanowił zachęcić potencjalnych nabywców dodając do transakcji jako bonus trzy luksusowe auta. To Porsche 911, Mercedes G63 i Ferrari 488.

Sześciokrotny mistrz NBA z Bulls (1991-1993 oraz 1996-1998) zakupił w 2000 roku działkę w ekskluzywnej dzielnicy Harbor Beach w Fort Lauderdale, mieście należącym do metropolii Miami, za 1,3 mln dol. Wybudował następnie rezydencję mającą m.in. ogromną jadalnię, sześć sypialni oraz 10 łazienek, a także basen i boisko do koszykówki.

Małżonkowie postanowili sprzedać posiadłość w 2010 r., wystawiając ją na rynek nieruchomości za 16 mln. dol. Od tego czasu obniżali jej wartość kilkukrotnie, do 10,9 mln dol. - według gazety "Miami Herald".



Para zdążyła się w międzyczasie rozejść w 2016 r., ale nabywców jak nie było, tak nie ma. Stąd pomysł, by do transakcji dołączyć trzy ekskluzywne samochody, których wartość szacowana jest przez portal sportscasting.com na ponad półtora miliona dolarów.



Pippen to dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją USA (1992, 1996) i członek koszykarskiej Galerii Sław NBA.