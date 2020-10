Słynny koszykarz NBA Shaquille O’Neal nie zamierza skorzystać z zaproszenia jednej z amerykańskich stacji telewizyjnych do udziału w tanecznym show „Dancing with the Stars”. "Nie jestem zdyscyplinowany i nie mam odwagi" - powiedział.

48-letni były środkowy m.in. Los Angeles Lakers i Miami Heat, z którymi to zespołami wywalczył mistrzowskie pierścienie, zdradził w wywiadzie, że już kilka razy dostawał zaproszenie do tego tanecznego programu.

"Nie mogę przyjąć tej propozycji. Lubię być innowatorem, więc może, gdyby to był... pierwszy sezon "Dancing with the Stars", ale nie teraz, w kolejnej edycji" - powiedział O’Neal portalowi "Us Weekly", podkreślając że oglądał w telewizji taneczne występy kolegów z koszykarskiego parkietu.



Mistrz świata (1994) i złoty medalista igrzysk olimpijskich w Atlancie (1996) O'Neal ma w dorobku cztery mistrzostwa NBA - trzy z Los Angeles Lakers (2000-2002 - w tych latach był też najlepszym graczem finałów) oraz z Miami (2006). Karierę sportową zakończył w 2011 roku.



W kolejnych edycjach "Tańca z Gwiazdami" wzięły udział takie gwiazdy NBA jak Kareem Abdul-Jabbar, obecnie 73-latek, oraz Clyde Drexler, Derek Fisher, czy ostatnio Charles Oakley.