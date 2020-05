Słynny amerykański koszykarz Shaquille O'Neal uważa, że wstrzymany dwa miesiące temu – z powodu pandemii koronawirusa – sezon NBA powinien zostać odwołany. - Powinniśmy martwić się przede wszystkim o bezpieczeństwo ludzi – powiedział „USA Today”.

Czterokrotny mistrz NBA (trzy tytuły z Los Angeles Lakers i jeden z Miami Heat) zaznaczył, że wszyscy powinni powrócić do domów, mieć pewność, że są zdrowi i wrócić do rywalizacji w kolejnych rozgrywkach.

"Ten sezon powinien zostać odwołany. W jaki sposób można byłoby teraz szybko wrócić i wkrótce ponownie rozgrywać mecze?" - przyznał mistrz świata z 1994 roku i mistrz olimpijski z 1996.



Zmagania w lidze NBA zostały przerwane 11 marca. Na razie nie ma szczegółowego planu dotyczące powrotu do gry. Eksperci spodziewają się, że spotkania koszykówki mogłyby znów się odbywać najwcześniej w lipcu.



Niedawno komisarz NBA Adam Silver, cytowany w amerykańskich mediach, powiedział, że mecze będą odbywać się bez udziału publiczności co najmniej do końca roku, chyba że wcześniej opracowana zostanie szczepionka.



48-letni O’Neal zakończył karierę sportową niemal dekadę temu. Obecnie sporo czasu spędza z najbliższą rodziną. "Staram się uczyć moje dzieci, jak ważna jest pomoc osobom potrzebującym. Nienawidzę czytać wiadomości o milionach bezrobotnych, to boli moje serce" - dodał gwiazdor koszykówki.

