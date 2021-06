NBA. Sergio Scariolo zakończył pracę w Toronto i przenosi się do Europy

Scariolo dołączył do Raptors w 2018 r. Media w Europie spekulują, że w nowym sezonie będzie pracował we włoskim Virtusie Bolonia. Sam szkoleniowiec nie odniósł się do tych informacji, podziękował natomiast klubowi z Kanady.

"Nie mam słów, aby wyrazić moje uczucia. Dziękuję Larry Tanenbaumowi i całej organizacji, Masai Ujiri, Bobby’emu Websterowi i Nickowi Nurse za te trzy fantastyczne lata w rodzinie w Raptors. Tak wiele się od was wszystkich nauczyłem. Miałem szczęście trenować wspaniałych graczy i budować trwałe relacje na zawsze. Będę kibicować Raptors z Europy" - napisał Scariolo.

60-letni Włoch prowadzi reprezentację Hiszpanii od 2009 r. Wówczas zdobył z nią pierwsze złoto Eurobasketu w Katowicach. Potem był mistrzowski tytuł w 2011, przerwa w pracy z kadrą w latach 2012-2015, kolejny złoty medal w 2015 oraz brąz w 2017 roku.

W igrzyskach olimpijskich włoski szkoleniowiec doprowadził Hiszpanię do srebrnego medalu w 2012 r. i brązu w 2016. Wystąpi z nią także w tym roku w Tokio. W 2019 r. prowadzona przez niego reprezentacja zdobyła mistrzostwo świata podczas turnieju w Chinach (Polska zajęła ósme miejsce).

Scariolo ma ważny kontrakt z hiszpańską federacją do igrzysk w Paryżu w 2024 r.

