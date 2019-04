Koszykarze San Antonio Spurs pokonali u siebie Denver Nuggets 120:103 w czwartkowym meczu NBA. Tym samym doprowadzili do remisu 3-3 i o awansie do drugiej rundy play off zadecyduje siódme spotkanie.

Zdjęcie Nikola Jokić próbuje zatrzymać LaMarcusa Aldridge'a /AFP

Gości przed porażką nie uchronił świetny występ Nikoli Jokicia, który zdobył 43 punkty. Rywale mieli z nim kłopot szczególnie w drugiej połowie, kiedy zdobył 27 punktów.

Reklama

"To będzie najtrudniejszy mecz w naszym życiu" - zapowiadał serbski środkowy, który do dorobku punktowego dołożył 12 zbiórek i dziewięć asyst.

W drużynie Spurs wyróżnili się LaMarcus Aldridge (26 pkt) i DeMar DeRozan (25 pkt).

"Wiedzieliśmy, że musimy odpowiedzieć na agresję rywali, złapać nasz właściwy rytm i wytrzymać ich ataki" - przyznał DeRozan.

Siódme decydujące spotkanie odbędzie się w sobotę w Denver.

"Zawsze jest zespół, który awansuje dalej. W takiej rywalizacji poszukuje się zawodnika, które zintensyfikuje grę zespołu, bo wszyscy wiedzą, na co stać podstawowych graczy. Każdy zwycięski zespół ma kogoś, kto spełnia taką rolę" - powiedział trener Spurs Gregg Popovich.





Wynik czwartkowego meczu pierwszej rundy play off NBA:

Konferencja Zachodnia:

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 120:103

Stan rywalizacji play off do czterech zwycięstw: 3-3.