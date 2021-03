​NBA. Rozczarowujące starcie pretendentów

Nawet odrobiny emocji nie było w meczu dwóch czołowych drużyn obecnego sezonu ligi NBA Utah Jazz - Brooklyn Nets. W składzie nowojorskiej ekipy zabrakło trzech gwiazd i koszykarze z Salt Lake City wygrali gładko 118:88.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zjednoczone Stany Sportu (odcinek 4). Co słychać w NBA? Gość: Hirek Wrona. Wideo INTERIA.TV

W zespole Nets kontuzjowani są Kevin Durant i James Harden, a z powodów osobistych w kadrze zabrakło także Kyrie'ego Irvinga.



"Chcieliśmy zagrać przeciwko nim, bo o to chodzi w rywalizacji, ale ich absencja w żaden sposób nie wpłynęła na nasze nastawienie do meczu" - powiedział rozgrywający Jazz Donovan Mitchell.



To właśnie 24-latek był liderem gospodarzy. Grał tylko przez 27 minut, ale zdołał zapisać na swoim koncie 27 punktów, siedem asyst i sześć zbiórek.



Jazz już po pierwszej kwarcie prowadzili 38:17, a później jeszcze powiększali przewagę. Z tego powodu także pozostali zawodnicy z ich pierwszej piątki nie byli tego wieczoru zbytnio eksploatowani. Na parkiecie pojawili się wszyscy z 15-osobowej kadry.



Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Alize Johnson - 23 pkt i 15 zbiórek.



Jazz nie tylko prowadzą w tabeli w Konferencji Zachodniej. Ich bilans - 32 zwycięstwa i 11 porażek - jest obecnie najlepszym w całej lidze.



Nets (30-15) zajmują trzecie miejsce na Wschodzie. Prowadzi Phildelphia 76ers (31-13), która minionej nocy odpoczywała, a na drugim miejscu są koszykarze Milwaukee Bucks (29-14). "Kozły" w środę cieszyły się z ósmej wygranej z rzędu; we własnej hali pokonały Boston Celtics 121:119.



Bucks przez większość czasu kontrolowali przebieg gry, ale ostatecznie byli blisko porażki. Po trzech kwartach prowadzili 100:86, jednak niemal całkowicie roztrwonili przewagę.



Wynik 121:119 na tablicy pojawił się na 1.32 min przed końcem spotkania. Później nikt już nie trafił do kosza, w tym środkowy Celtics Niemiec Daniel Theis, który "za trzy" próbował równo z końcową syreną.



"Dzięki Bogu, że nie trafił i mogliśmy się cieszyć ze zwycięstwa" - przyznał gwiazdor Bucks Giannis Antetokounmpo.



Grecki skrzydłowy tym razem miał gorszy dzień i trafił tylko cztery z 11 rzutów z gry. Prym w jego ekipie wiódł za to Khris Middleton - 27 pkt i 13 zbiórek. Wśród Celtics najlepszy był Jaylen Brown - 24 pkt i 10 zbiórek.

Reklama