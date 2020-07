Do 25 wzrosła liczba koszykarzy NBA zakażonych koronawirusem. W czwartek zanotowano dziewięć nowych przypadków. Ponadto infekcję wykryto u dziesięciu członków sztabów szkoleniowych. Rozgrywki mają być wznowione 30 lipca.

Dzień wcześniej komisarz ligi Adam Silver przyznał w wywiadzie dla magazynu "Time", że koronawirus może uniemożliwić wznowienie sezonu. "Nie przemy do gry bez względu na wszystko" - podkreślił.

Sezon, wstrzymany 11 marca wskutek pandemii, ma zostać wznowiony 30 lipca z udziałem 22 drużyn, w parku rozrywki Disney World w Orlando. Mecze mają być rozgrywane bez publiczności. Drużyny są spodziewane na miejscu od 7 lipca.



W USA jest najwięcej zakażeń na świecie. Na Covid-19 zachorowało tam ponad 2,8 mln ludzi, a ponad 131 tys. zmarło.

