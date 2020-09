NBA. Rockets awansowali do półfinału Konferencji Zachodniej

Koszykarze Houston Rockets awansowali do półfinału Konferencji Zachodniej ligi NBA. W środę pokonali ekipę Oklahoma City Thunder 104:102 i rywalizację do czterech zwycięstw wygrali 4-3.

Siódme, decydujące spotkanie było bardzo wyrównane. Żadnej ze stron nie udawało się osiągnąć przewagi większej niż kilkupunktowej.



W ofensywie słabiej niż zwykle spisał się lider Rockets - James Harden. Słynny brodacz trafił tylko cztery z 15 rzutów z gry i uzyskał 17 punktów, ale to jego akcja w obronie przypieczętowała zwycięstwo Teksańczyków. Na 4,8 s przed ostatnią syreną, przy stanie 103:102 dla Rockets, Harden zablokował rzut za trzy punkty Luguentza Dorta.



"W ataku to był jeden z tych kiepskich wieczorów. Chciałem więc wpłynąć na mecz defensywą i chyba mi się udało" - powiedział Harden.



Najwięcej punktów dla zwycięzców - po 21 - uzyskali Robert Covington i Eric Gordon. Covington miał także 10 zbiórek. Wśród Thunder najskuteczniejszy był Dort. Zdobył 30 pkt, co jest jego rekordem kariery.



Rockets w półfinale Konferencji Zachodniej zmierzą się z najwyżej rozstawioną ekipą Los Angeles Lakers.



Coraz bliżej sensacji jest natomiast w półfinale Konferencji Wschodniej, w którym najlepsza drużyna sezonu zasadniczego Milwaukee Bucks przegrywa z Miami Heat już 0-2. Minionej nocy ekipa z Florydy wygrała 116:114.



Końcówka meczu była niezwykle emocjonująca. Gdy na zegarze pozostawało 27 sekund Heat prowadzili różnicą sześciu punktów i przewagę roztrwonili. Bucks doprowadzili do remisu 114:114 na 4,3 s przed końcem.



W ostatniej akcji piłkę mieli Heat. Rzut równo z końcową syreną oddał Jimmy Butler i chybił, ale w trakcie próby został sfaulowany przez Giannisa Antetokounmpo. Czekały go więc dwa rzuty wolne, choć mecz już się skończył. Wykorzystał oba, a Bucks nie mogli już odpowiedzieć.



"Szkoda, że nie mogłem kopnąć piłki i w ten sposób dać wygraną" - powiedział Butler, który jest fanem piłki nożnej, a cała sytuacja przypominała mu rzuty karne.



Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobył Słoweniec Goran Dragic - 23. W ekipie Bucks tradycyjnie prym wiódł Antetokounmpo - 29 pkt i 14 zbiórek.



Trzecie spotkanie zaplanowano na piątek.



Od wznowienia sezonu, przerwanego ze względu na pandemię koronawirusa, wszystkie spotkania ligi NBA odbywają się w zamkniętym ośrodku Disney World pod Orlando na Florydzie.



