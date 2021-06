Carlisle, który doprowadził Mavs do jedynego tytułu mistrzowskiego w 2011 roku, miał jeszcze dwa lata ważnego kontraktu.

"Po kilku osobistych rozmowach z właścicielem Markiem Cubanem w ciągu ostatniego tygodnia, poinformowałem go, że nie wrócę do pracy jako trener Dallas Mavericks. To była wyłącznie moja decyzja" - napisał Carlisle.



"Dallas zawsze będzie moim domem, ale jestem podekscytowany na nowy rozdział mojej kariery trenerskiej" - dodał.



61-letni Carlisle prowadził Mavericks w latach 2008-21, osiągając bilans 555 wygranych i 478 porażek.

Reklama

Zobacz nasz codzienny program o Euro - Sprawdź!

Nie możesz oglądać meczu? - Posłuchaj na żywo naszej relacji!

Zdjęcie Rick Carlisle / AFP

Pawo