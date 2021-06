"To była moja decyzja" - zaznaczył Carlisle.

Mavericks jest siódmym klubem, który stracił trenera. Wakaty na tym stanowisku mają też New Orleans Pelicans, Washington Wizards, Orlando Magic, Indiana Pacers, Portland Trail Blazers i Boston Celtics.

Pod wodzą Carlisle koszykarze Dallas wygrali 555 meczów, przegrali 478. Szkoleniowiec zbudował zespół wokół Niemca Dirka Nowitzkiego i w 2011 roku zdobył tytuł. Sześć razy grał z drużyną w fazie play off. Jeszcze niedawno właściciel klubu Mark Cuban zapewnił, że w kolejnym sezonie trenerem pozostanie Carlisle.

Sam szkoleniowiec przyznał w rozmowie z ESPN, że w ostatnich dniach doszło do kilku rozmów między nim a Cubanem. I to właśnie po nich doszedł do wniosku, że czas odejść.

"Dallas będzie zawsze moim domem, ale jestem podekscytowany kolejnym rozdziałem mojej trenerskiej przygody" - przyznał Carlisle, ale na razie nie ujawnił swoich planów.

W 2002 roku został wybrany najlepszym trenerem ligi NBA. Jest jedną z 14 osób, które triumfowały w najbardziej prestiżowej koszykarską lidze świata jako zawodnik i jako trener.

