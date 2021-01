NBA. Przerwana fenomenalna seria Joe Inglesa

Joe Ingles, koszykarz Utah Jazz nie wystąpił w meczu z Milwaukee Bucks z powodu urazu ścięgna Achillesa. Tym samym przerwana została jego seria 384 spotkań sezonu zasadniczego, a po doliczeniu play-off - 418 spotkań w lidze NBA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Lewandowski Sportowcem Roku 2020 (POLSAT SPORT). WIDEO Polsat Sport

- Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to (passa - PAP) to wielka sprawa. Grałem gdy byłem zdrowy, bo lubię to robić. Miałem szczęście, że tyle to trwało. Jeśli profesjonaliści mówią mi, że nie powinien wystąpić, to się ich słucham - powiedział Ingles portalowi ESPN.

Reklama

33-letni koszykarz nie opuścił spotkania w lidze NBA od 16 grudnia 2015 r., mimo że przydarzały mu się kontuzje, a także nie omijały go trudności w życiu osobistym. Ingles grał m.in. ze zwichniętym palcem dłoni czy skręconym stawem skokowym, a nawet wówczas, gdy dowiedział się, że u jego syna Jacoba zdiagnozowano autyzm.

Trener Utah Quin Snyder przyznał, że passa Inglesa to świadectwo profesjonalizmu i "wytrzymałości".

- Wiem, że Joe zagrałby, gdyby mógł. Wiele razy był z nami, mimo bólu czy kontuzji, o której nie powiedział nam nawet. Oczywiście, że brakuje go, ale wiemy, że wróci do nas w tej samej formie, musi tylko wyzdrowieć. Myślimy o nim, o jego +twardości+, zaangażowaniu, koleżeństwie. Gdy zatrzymasz się i zastanowisz przez chwilę, rozumiesz, dlaczego darzymy go takim szacunkiem - powiedział trener Snyder.

Passa występów Inglesa była najdłuższa w historii klubu z Utah od czasu ery Johna Stocktona. Słynny rozgrywający w latach 1997-2003 zagrał w 442 z rzędu meczach sezonu regularnego.

Ingles trafił do NBA w 2014 r. i przez cła karierę za oceanem jest związany z klubem z Salt Lake City. Wcześniej występował w lidze australijskiej, hiszpańskiej oraz w Maccabi Tel Awiw, z którym to klubem zdobył mistrzostwo Euroligi (2014). W tym sezonie ma średnio 10 pkt, 4 zbiórki oraz 3,4 asysty.

Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!