Koszykarz Denver Nuggets Jamal Murray zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie i jest mało prawdopodobne, by w tym sezonie powrócił do gry. To duży cios dla pretendującej do tytułu mistrzowskiego drużyny z Kolorado.

Kanadyjczyk nabawił się kontuzji na 50 sekund przed końcem poniedziałkowego meczu z Golden State Warriors, gdy Nuggets praktycznie nie mieli już szans odwrócić losów starcia, ostatecznie przegranego 107:116.

Murray występuje na pozycjach rozgrywającego i rzucającego obrońcy. W tym sezonie jest drugim strzelcem zespołu, za Serbem Nikolą Jokicem, zdobywając średnio w meczu 21,3 pkt.

W ubiegłym sezonie Nuggets dotarli aż do finału Konferencji Zachodniej NBA, w którym przegrali z późniejszymi mistrzami - Los Angeles Lakers. W obecnych rozgrywkach drużyna z Denver plasuje się na Zachodzie na czwartej pozycji.

